L’Afrique, entre paternalisme français et force brutale russe

Contrairement aux ruptures amoureuses dans lesquelles il peut y avoir une explication entre les « amants désunis » – comme l’écrivait Prévert –, dans les relations d’État à État, il arrive que le déficit de communication et de diplomatie aboutisse à des impasses parfois inattendues. Il serait inutile de dresser une liste des griefs de l’Afrique francophone contre l’ancien colonisateur mais, aujourd’hui, force est de constater que leur relation se trouve dans une impasse.

Depuis 1960 et la vague d’indépendances pacifiques des colonies françaises d’Afrique, après la fin des protectorats au Maroc et en Tunisie – et à l’exception sanglante de l’Algérie et du Cameroun –, les relations entre Paris et ses anciens territoires africains n’ont jamais été aussi tendues. Pour certains observateurs, au sentiment anti-migrants en France répond en Afrique un sentiment anti-français de même vigueur et