E-commerce : Wasoko s’installe en RDC, après un raté en Côte d’Ivoire et au Sénégal

Présente au Rwanda, en Tanzanie et en Zambie, la start-up Wasoko étend ses activités en RDC.

Daniel Yu va enfin pouvoir exercer son français au sein de sa propre entreprise. L’entrepreneur américain multilingue, fondateur de Wasoko, a en effet annoncé ce lundi 4 septembre le lancement des activités de sa start-up de e-commerce à destination des petits marchands en République démocratique du Congo (RDC).

Un couloir logistique

« Wasoko a étendu sa couverture du marché pour servir les petites entreprises de Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu en RDC. Cette démarche a été facilitée par l’accès à des zones commerciales transfrontalières spéciales, avec le soutien du gouvernement rwandais, dans le cadre de ses efforts visant à favoriser l’intégration économique régionale », explique l’entreprise, basée au Kenya et présente dans huit villes de trois pays.

Installé depuis 2019 à Kigali, Wasoko, également présent en Tanzanie et en Zambie depuis mai, crée ainsi un couloir logistique depuis le Kenya pour la livraison des produits de première nécessité (riz, maïs, farine, sucre, savon) qu’elle vend à plus de 50 000 marchands. Un système qui confirme les « réussites du Rwanda dans le cadre de sa stratégie de validation de principe, qui permet aux investisseurs de mettre en place et de tester leurs solutions au Rwanda avant de les étendre à la région », affirme Philip Lucky, directeur des investissements au Rwanda Development Board, cité dans le communiqué.

Les zones de libre-échange dans le viseur

Ce déploiement dans un pays limitrophe à ses implantations actuelles paraît finalement plus logique que les anciennes ambitions que l’entreprise de près de 1 500 employés nourrissait en Afrique de l’Ouest. Séduit par la zone Uemoa, qui lui rappelle la Communauté de l’Afrique de l’Est (CEA), le patron de Wasoko a en effet lancé mi-2022 une activité à Abidjan puis à Bouaké et également à Dakar. Mais bien que la capitale économique ivoirienne ait alors représenté son plus gros marché, la jeune pousse kényane avait discrètement opéré un retrait des deux pays à partir d’avril dernier, sans réellement expliquer son choix. Interrogée par Jeune Afrique sur ce point, l’entreprise n’a pas répondu à nos sollicitations.

À Lire Jumia en quête de croissance dans les zones rurales

Troisième entreprise africaine à la plus forte croissance en 2022 selon le Financial Times, Wasoko enregistrait un chiffre d’affaires de près de 137 millions de dollars (127 millions d’euros) en 2021. Sa valorisation dépassait les 600 millions de dollars en 2022. Cette même année, Daniel Yu indiquait à Jeune Afrique que Wasoko avait dépassé les 300 millions de dollars de revenus et comptait intégrer de grands marchés comme le Nigeria ou l’Afrique du Sud. Ce mouvement n’a pour l’heure pas eu lieu.