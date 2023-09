Marche réprimée, arrestations dans l’armée… Drôle d’anniversaire pour Doumbouya

Le deuxième anniversaire de l’accession au pouvoir de Mamadi Doumbouya, le 5 septembre 2021, laissera un goût amer. Alors que les préparatifs battaient leur plein dans toutes les régions, le colonel devait se rendre à Siguiri, le fief d’Alpha Condé, et un concert devait être organisé à Conakry. Mais il a finalement renoncé à ce déplacement et la plupart des festivités, dont des défilés militaires, ont été annulées sans explication.

Le Forum des forces vices de Guinée, qui milite pour une transition brève et inclusive, avait appelé à manifester pacifiquement dans la capitale. Les manifestations qui ont débuté la veille, le 4 septembre, dans certains quartiers, notamment à Sonfonia et Bambeto, ont été réprimées. Bilan : deux morts et une dizaine de blessés, selon les organisateurs.