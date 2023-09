André Azoulay, conseiller de M6, décoré en Israël

Après les présidents américains Joe Biden, Bill Clinton et Barack Obama, et d’éminentes personnalités tels que Henry Kissinger et Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, c’est au tour du conseiller royal marocain André Azoulay de se voir décerner, ce mardi, la médaille d’honneur présidentielle par le chef de l’État israélien, Isaac Herzog, pour sa « contribution unique à l’État d’Israël, au peuple juif et à l’humanité ».

