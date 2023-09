Donwahi, Affi N’Guessan, Ahoussou-Kouadio… Ces figures ivoiriennes qui ont échoué aux locales

Deux agents de la Commission électorale indépendante (CEI) comptent les bulletins de vote aux élections municipales et régionales dans la commune du Plateau à Abidjan, le 2 septembre 2023. © Sia KAMBOU/AFP

À l’issue des élections municipales et régionales du 2 septembre, largement remportées par la majorité présidentielle, un certain nombre de personnalités politiques de premier plan ont dû concéder leur défaite. Au-delà de la perte de leur fief électoral – et parfois de leur unique mandat d’élu –, c’est surtout leur avenir politique qui semble s’assombrir sur le plan national.