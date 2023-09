Tshisekedi rouvre les rues autour de la résidence de Kabila

Sur instruction de Félix Tshisekedi et sous la protection des éléments de la Garde républicaine et de la police militaire, les agents du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ont procédé, ce 4 septembre, à la réouverture des avenues autour du domicile de Joseph Kabila, lesquelles avaient été fermées au public lorsque celui-ci était au pouvoir. Il s’agit en effet de la résidence officielle de l’ancien président, qui lui sert également de bureau.

Le commandant de la Garde républicaine, Kabi Kiriza Ephraïm, l’a signifié à Pius Muabilu Mbayu Mukala, le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, dans une note datée du 31 août que Jeune Afrique a pu consulter.