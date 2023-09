À Madagascar, les Églises sont prêtes à peser sur la présidentielle

Protestants et catholiques ont définitivement investi le processus électoral malgache. L’organisation qui rassemble les quatre Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) a organisé, du 29 au 31 août, trois jours de consultation nationale avec près de 130 entités – organisations de la société civile, syndicats et partis politiques – à Antananarivo. L’objectif : faire du FFKM un acteur majeur de l’élection présidentielle qui doit être organisée le 9 novembre prochain.

À deux mois du premier tour du scrutin, la tension entre le parti au pouvoir et l’opposition est à son comble, notamment en raison de la double nationalité du président Rajoelina. Le FFKM espère donc participer à l’apaisement du climat et s’appuie sur les conclusions d’un processus engagé fin mars, et durant lequel 35 consultations régionales avec les partis locaux et des membres de la société civile ont été menées.