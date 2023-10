Radisson, Intermarché… Sur la Grande Île, les frères Hassanaly transforment le groupe Talys à grande vitesse

Féride et Éric Hassanaly, co-PDG du groupe Talys. © Dylane SAM YU PON/Groupe TALYS

Olivier Caslin - Envoyé spécial à Antananarivo Publié le 15 octobre 2023 Lecture : 5 minutes.







À gauche, Féride Hassanaly, 40 ans, à droite, son frère Éric, 43 ans, tous deux PDG du groupe multisectoriel Talys, créé en 1993. L’aîné est arrivé au sein de l’entreprise en 2000, pour prendre essentiellement les rênes de Sanifer, l’enseigne historique du groupe – leader dans l’importation et la vente de matériaux de construction –, et gérer en particulier la partie commerciale. Son cadet l’a rejoint treize ans plus tard, bardé de diplômes, et plus spécifiquement attaché au volet financier et au développement du groupe, lequel, comptant désormais quelque 800 employés, a pris son nom et sa forme actuelle en 2019, « pour des questions de clarification et de cohérence », explique Féride Hassanaly.

Coup d’essai réussi dans l’hôtellerie d’affaires avec Radisson