En Côte d’Ivoire, le RHDP d’Alassane Ouattara asseoit sa domination

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) du président Alassane Ouattara sort grand vainqueur des élections locales – municipales et régionales – organisées le 2 septembre. Ce lundi, la Commission électorale indépendante (CEI) continuait a égrener les résultats, dont les principaux sont connus depuis la veille au soir.

Sur les trente et une régions que compte la Côte d’Ivoire, seize – sur les dix-huit dont les résultats ont été annoncés à la mi-journée – sont remportées par le RHDP. Sans surprise, le ministre de la Défense et frère du président, Téné Birahima Ouattara, s’impose dans la région du Tchologo, dans le nord du pays. De son côté, le Premier ministre, Patrick Achi, rempile dans La Mé, région qu’il dirige depuis dix ans. Kobenan Kouassi Adjoumani, le ministre de l’Agriculture, est élu dans le Gontougo, et Albert Mabri Toikeusse dans le Tonkpi. L’Indénié-Djuablin, le Sud-Comoé, le N’zi et la Marahoué sont aussi toutes remportées par le RHDP.