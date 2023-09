Dieu, le peuple et le coup d’État : Brice Oligui Nguema a prêté serment

La salle de réception du Palais du bord de mer était, évidemment, comble. Sous le haut plafond et dans une ambiance solennelle mais visiblement joyeuse, haut gradés et militaires du rang s’étaient rassemblés pour accueillir le nouveau chef de l’État, président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Alors que ce dernier se fait attendre, mettant sans doute la dernière main à son discours de prestation de serment, on distingue, au nombre des invités, de nombreuses personnalités politiques, plus ou moins enthousiastes. Partout, des visages bien connus de la population gabonaise : Rose Christiane Ossouka Raponda, vice-présidente jusqu’au 30 août, Alain Claude Bilie-By-Nze, chef du dernier gouvernement d’Ali Bongo Ondimba, les anciens présidents des deux chambres du Parlement, Lucie Milebou-Aubusson et Faustin Boukoubi, large sourire aux lèvres… Mais aussi d’anciens habitués du Palais du bord de mer qui semblent, en ce 4 septembre, avoir retrouvé leur place au plus près du pouvoir, après plusieurs années dans l’opposition.