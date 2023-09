Bola Tinubu décide de changer presque tous les ambassadeurs du Nigeria

Le président du Nigeria Bola Tinubu a décidé de changer presque tous ses ambassadeurs en poste dans le monde dans le cadre d’une réforme de l’administration qu’il veut plus « efficace », y compris à l’étranger.

Des dizaines d’ambassadeurs vont ainsi être rappelés ou changer d’affectation après cette décision, l’une des nombreuses annoncées par le chef de l’État depuis sa prise de fonction en mai pour redynamiser l’économie et attirer les investissements.

Standards internationaux

Bola Tinubu a décidé cette grande rotation des ambassadeurs après avoir « soigneusement étudié » le fonctionnement actuel des ambassades et consulats nigérians à travers le monde, a expliqué son porte-parole, Ajuri Ngela. Le président espère ainsi relever à des standards internationaux la qualité et l’efficacité des services aux citoyens et résidents comme aux étrangers qui veulent venir au Nigeria, a-t-il ajouté.

Seul les représentants permanents du Nigeria aux Nations unies et à Genève conserveront leur poste, en vue notamment de la prochaine assemblée générale de l’ONU prévue ce mois-ci à New York. Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar, a confirmé la décision présidentielle de changer d’affectation les ambassadeurs, dont certains pourront être nommés dans d’autres pays.

(Avec AFP)