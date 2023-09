Football : décès du Malien Salif Keita, légende de l’AS Saint-Étienne

Salif Keita, né le 12 décembre 1946, est mort ce samedi à Bamako, a annoncé le ministre malien chargé des Sports, Absou Kassim Ibrahim Fomba. Il « est décédé ce (samedi) matin dans un hôpital privé de Bamako. Sa famille est en concertation pour fixer le jour et l’heure de l’inhumation », a déclaré un responsable du football malien, Salaha Baby.

L’ex-attaquant avait été ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’initiative privée dans le gouvernement malien de transition (1991-1992). Il avait aussi dirigé la Fédération malienne de foot (Femafoot) dans les années 2000. Celle-ci lui a également rendu hommage sur X (anciennement Twitter). « Salif Keita Domingo a tiré sa révérence. Le monde du sport au Mali et particulièrement celui du football tient à adresser ses condoléances à la famille de Salif Keita mais aussi à la nation malienne », a-t-elle écrit.

Premier ballon d’or africain

Premier lauréat du Ballon d’or africain en 1970, Salif Keita a débuté sa carrière au Mali, au Real Bamako puis au Stade malien avant d’arriver à Saint-Etienne en 1967, à l’âge de 23 ans.

Avec les Verts, il a été champion de France à trois reprises (1968, 1969, 1970) et deux fois vainqueur de la coupe de France (1968, 1970) avant de partir à Marseille en 1972. Il a ensuite joué à Valence, en Espagne, au Sporting Portugal avant de terminer sa carrière aux États-Unis, à Boston.

« La Panthère noire s’en est allée, emportant avec elle un morceau de notre club », a réagi sur X l’AS Saint-Étienne (ASSE), dont Keita avait inspiré l’emblème.

🖤 La panthère noire s'en est allée, emportant avec elle un morceau de notre club.



Salif Keita, nous pleurons ta disparition. pic.twitter.com/SuLn9pUDET — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 2, 2023

Salif Keita avait aussi joué dans le film « le Ballon d’or », librement inspiré de son histoire. Surnommé « Domingo » par ses amis en référence à un nom vu sur le générique d’une affiche de cinéma alors qu’il avait dix ans, Salif Keita, joueur élancé, doté d’une technique hors pair et d’un sens aiguisé du but, fut l’un des plus grands attaquants de sa génération.

