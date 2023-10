Madagascar sur la route du désenclavement

La « route des œufs » : située à une trentaine de kilomètres (km) au nord d’Antananarivo, cette route de 20 km, qui traverse plusieurs localités spécialisées dans l’élevage de poules pondeuses (40 % de la production nationale), a été entièrement réhabilitée et bitumée entre 2018 et 2021 par des opérateurs chinois. Elle permet aux éleveurs d’acheminer leurs œufs sans casse. © SITRAKA RAJAONARISON/Xinhua via AFP