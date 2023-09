En RDC, comment la répression d’une manifestation à Goma a viré au bain de sang

Les images sont insoutenables. Des dizaines de corps traînés au sol puis empilés dans des camions par des membres des forces armées congolaises (FARDC) casqués. Un par un, sans ménagement, comme on jetterait des sacs poubelle dans une benne à ordures. La plupart des corps sont inertes. On semble parfois déceler un tressaillement. La scène se déroule à Goma, dans la journée du 30 août. Quelques heures plus tôt, une manifestation interdite a été violemment réprimée. Le bilan est lourd : officiellement, près d’une cinquantaine de morts. Mais selon certaines sources locales jointes par Jeune Afrique, il pourrait rapidement grimper à une centaine.

Carnage