Au Mali, le président de la fédération de football réélu… depuis sa cellule de prison

L’élection du président de la Fédération malienne de football (Femafoot) s’est tenue, le mardi 29 août à Bamako, sans l’unique candidat. Et pour cause Mamoutou Touré, 66 ans, élu une première fois en 2019, est en détention provisoire à la maison centrale d’arrêt de la capitale malienne depuis 9 août. Il a été inculpé, en compagnie de quatre autres personnes, pour « atteinte aux biens publics, faux et usage de faux, et complicité » pour des faits de corruption présumés quand il occupait les fonctions de directeur administratif et financier de l’Assemblée nationale, entre 2014 et 2020.