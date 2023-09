Au Maroc, l’autoroute de l’eau : cinq questions pour comprendre un projet pionnier

LE DÉCRYPTAGE DE JA – Lors de son allocution du 31 août dernier, le porte-parole du gouvernement marocain, Mustapha Baitas, a consacré quelques minutes au « très important chantier royal de l’autoroute de l’eau », qui a nécessité un budget de 6 milliards de dirhams.

La première phase a été finalisée à la fin du mois d’août et, a expliqué le responsable gouvernemental, son débit devait doubler lors de sa semaine de mise en service, passant de 3 à 6 m3/s. Ce qui représente pour l’instant « près de 400 000 à 500 000 m3/s par an », soit « la moitié des besoins de Casablanca et de Rabat », a-t-il précisé.