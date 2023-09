À Yopougon, dernier meeting pour Michel Gbagbo

« On a ramené Gbagbo, on va installer Michel ! » scandent plusieurs centaines de militants rassemblés au carrefour Sodeci-Niangon, à Yopougon, où se tenait le meeting de clôture de campagne de Michel Gbagbo, ce 31 août.

Candidat à la mairie de la plus grande commune d’Abidjan considérée comme un fief de l’opposition, le fils de l’ancien président était en terrain conquis. Vêtus de t-shirts blanc et bleu, les couleurs du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), et brandissant affiches et pancartes, ses partisans dansent sur des musiques en l’honneur de leur candidat et de son père, l’ancien président Laurent Gbagbo.