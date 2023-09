En Côte d’Ivoire, match retour entre le RHDP et le PDCI à Grand-Bassam

Avec ses plages, ses hôtels et ses anciennes bâtisses coloniales, Grand-Bassam est une des villes prisées par la bourgeoisie abidjanaise et les touristes. Mais ces derniers mois, l’ancienne capitale ivoirienne (1893-1900) a subi d’importantes inondations dues à la forte saison des pluies et, plus récemment, une montée des eaux qui a endommagé plusieurs espaces hôteliers en bordure du littoral. Des dégâts qui ont entraîné un gros manque à gagner pour la cité balnéaire, dont l’économie repose essentiellement sur le tourisme et les loisirs.

Dans ce contexte de défi économique et environnemental, les élections locales – municipales et régionales – du 2 septembre seront cruciales. Deux des principaux partis du pays vont se disputer la mairie de la ville centenaire : le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), d’Alassane Ouattara, et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), de feu Henri Konan Bédié.