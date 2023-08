Au Niger, la junte du général Tiani accentue la pression sur l’ambassade de France

L’ultimatum de 48 heures fixé à Sylvain Itté pour quitter le Niger a expiré le 28 août. Mais l’ambassadeur de France et, derrière lui, Emmanuel Macron, n’entendent pas se plier aux ordres de la junte au pouvoir à Niamey, qu’ils considèrent comme illégitime et dont ils refusent de reconnaître l’autorité. Ce 31 août, le diplomate et son équipe étaient donc toujours à leur poste, retranchés dans une ambassade de plus en plus coupée du monde extérieur.

Courrier envoyé à Paris