Coup d’État au Gabon : les entreprises retiennent leur souffle 

À la bourse de Paris, leur valeur a fait les montagnes russes. La junior pétrolière Maurel & Prom, dont près de 70 % des réserves prouvées et probables se trouvent au Gabon, a connu le plus forte chute sur le marché SRD à la mi-journée, le 30 août, avec une baisse de près de 20 %. Quant à l’entreprise Eramet, spécialisée dans l’extraction et l’exportation du manganèse et du nickel, a connu la plus forte baisse à la clôture du même marché, avec –16,54 %.

Mais dès le lendemain, le 31 août, les actions des deux entreprises ont repris des couleurs et occupaient la tête du marché SRD. Car elles ont rapidement rassuré les investisseurs. Après un arrêt de ses activités, Eramet, présent à travers deux filiales – Comilog (la Compagnie minière de l’Ogooué) et Setrag (la Société d’exploitation du transgabonais) – a décidé de redémarrer immédiatement le transport ferroviaire et de reprendre les