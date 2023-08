Qui a tué Chérubin Okende et pourquoi ? Deux mois après le meurtre de l’ancien ministre congolais des Transports, la question demeure sans réponse et la famille du défunt continue de réclamer que son corps lui soit rendu. On en sait en revanche davantage sur les circonstances de sa mort.

Jeune Afrique a en effet eu accès à une note confidentielle rédigée par le département de la sécurité intérieure de l’Agence nationale de renseignement (ANR), adressée à son administrateur général.