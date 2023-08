En Côte d’Ivoire, Patrick Achi en terrain conquis dans La Mé

Ces dernières semaines, Patrick Achi a largement partagé son emploi du temps entre Abidjan et son fief d’Adzopé, à 70 kilomètres au nord de la capitale économique ivoirienne, d’où il a sillonné sa région natale de La Mé pour battre campagne. Et pour cause : ce samedi 2 septembre, le Premier ministre sera candidat à sa propre succession à la présidence du conseil régional.

Vêtu d’une chemise blanche brodée avec le logo du parti présidentiel, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), et floquée à son nom, Patrick Achi se montre serein malgré l’alliance des deux principaux partis de l’opposition – le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de feu Henri Konan Bédié et le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo – qui se présente face à lui.