Élections au Gabon : avant les résultats, reportage dans les QG de campagne

Ce mardi 29 août, alors que tous les Gabonais attendent les résultats des élections, la sécurité est renforcée autour du siège de l’opposition et du quartier général de la plateforme Alternance 2023. D’abord par cette dernière, qui filtrait les entrées et les sorties, et scrutait avec attention les allées et venues. « Nous voulons juste sauvegarder un espace de travail calme, face à l’engouement des Gabonais qui viennent nous rencontrer », explique Mike Jocktane, ex-candidat à l’élection présidentielle, qui s’est rangé derrière celui du consensus, Albert Ondo Ossa.

Par les forces de l’ordre ensuite. À l’angle de la rue, des hommes installés à bord d’un pick-up gris montent ainsi la garde tout de noir vêtus. Ce qui n’empêche pas les opposants de se laisser aller à un certain optimisme. « La situation est ce qu’elle est. Les élections ont eu lieu et, malgré toutes les manœuvres du gouvernement, les tendances de dépouillement effectuées sont en notre faveur », croit savoir Jocktane, directeur de campagne d’Ondo Ossa. Dans l’effervescence du QG, les différents membres de la plateforme sont à pied d’œuvre pour centraliser les résultats des urnes.