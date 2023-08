La Bissau-Guinéenne Suzi Carla Barbosa, déjà candidate à la succession de Moussa Faki Mahamat

La ministre des Affaires étrangères et des Communautés de Guinée-Bissau Suzi Carla Barbosa au Forum diplomatique d’Antalya, le 12 mars 2022. © Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via AFP

À seize mois de l’expiration, début 2025, du second et dernier mandat du Tchadien Moussa Faki Mahamat à la présidence de la Commission de l’Union Africaine, la course à sa succession est déjà lancée.

Ce poste convoité devant en principe revenir, en fonction du principe de rotation géographique, à un ressortissant d’Afrique de l’Ouest, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló a, selon nos informations, décidé d’avancer la candidature de l’une de ses plus proches collaboratrices, la ministre d’État Suzi Carla Barbosa, conseillère du chef de l’État pour la politique extérieure.