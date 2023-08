Comment Alassane Ouattara a pesé sur l’élection à la CCI de Côte d’Ivoire

Sans surprise, Faman Touré, le président sortant de la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), a été réélu avec plus de 84 % pour un nouveau mandat de six ans, le 28 août, à Yamoussoukro. Sans surprise, car avec le retrait, la veille du scrutin, d’Alassane Doumbia, son principal challenger et président du groupe Sifca, Faman Touré avait un boulevard devant lui.

Mais pour en arriver là, le microcosme économique et politique ivoirien a vécu ces derniers jours au rythme des tractations, trahisons et autres rétropédalages, mais a aussi subi une légère pression venue du plus haut niveau de l’État.