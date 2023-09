En Côte d’Ivoire, qui tirera son épingle du jeu aux élections locales ?

Lors des élections législatives, à Abidjan, le 6 mars 2021. © Cyrille Bah/Anadolu Agency via AFP

Yopougon : le quitte ou double d’Adama Bictogo

Désigné par le président Alassane Ouattara pour maintenir la commune la plus peuplée du pays dans le giron du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le président de l’Assemblée nationale sait que l’issue de cette élection déterminera son avenir politique. À deux ans de la présidentielle, une victoire serait un coup d’éclat pour ce cadre du RHDP ambitieux, par ailleurs député d’Agboville et homme d’affaires prospère, qui déploie depuis des mois des moyens considérables dans cette campagne.

« Yop », commune de 1,5 million d’habitants selon le recensement de 2021 – probablement plus –, dont un tiers d’électeurs, a longtemps été considéré comme l’un des fiefs de Laurent Gbagbo. Sans surprise, l’ancien président avait choisi, à la fin de mars, d’y tenir son premier grand meeting depuis son retour à Abidjan en 2021, à la suite de son acquittement définitif par la Cour pénale internationale (CPI).