Qui est « Soro Coton », seul candidat du parti de Gbagbo dans le Nord ?

La vidéo a été mise en ligne sur les réseaux sociaux du Parti des peuples africains—Côte d’Ivoire (PPA-CI), de Laurent Gbagbo. Candidat aux élections locales du 2 septembre dans région du Poro, frontalière avec le Mali, Seydou Soro défend sa campagne. « J’ai été désigné par le PPA-CI pour porter ses couleurs et montrer que ce parti est implanté à Korhogo et dans la région Nord. [Leurs habitants] sont nos parents, et ils ont besoin de nous », insiste-t-il.

Liste éclectique

Dans le paysage politique ivoirien, Seydou Soro fait figure d’exception. Fils de la région (il est né à Lapkolo, à une dizaine de kilomètres de Korhogo), il est le seul candidat aux élections régionales que le parti de l’ancien président a investi dans le Nord, bastion traditionnel du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir).

Le 2 septembre, il conduira une liste éclectique, sur laquelle figurent des membres du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (RPP), de l’Alliance pour la République-Côte d’Ivoire (APR-CI) et de l’Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie (AIRD). Dans le Hambol, le PPA-CI s’est allié avec le PDCI, mais c’est un membre de cette dernière formation qui sera tête de liste.