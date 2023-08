Sénégal, Égypte, Côte d’Ivoire… Dans quels pays IFC a le plus investi ?

Le montant est historique. Entre juillet 2022 et le mois de juin 2023, la Société financière internationale (IFC) a investi 11,5 milliards de dollars dans 40 pays d’Afrique, soit le volume de financement annuel le plus important jamais opéré sur le continent. Lors de l’exercice précédant, l’IFC avait débloqué 9,4 milliards de dollars pour le développement du secteur privé en Afrique.

Cet appui de la filiale de la Banque mondiale comprend notamment 1,12 milliard de dollars versé en faveur du financement du commerce, 876 millions de dollars dédiés à la transition énergétique en Afrique, et 1,98 milliard de dollars destinés à aider les petites entreprises à se développer et à créer des emplois. IFC a également investi 1,76 milliard de dollars en vue de renforcer la connectivité numérique, le développement des tours de télécommunication, l’accès au haut débit et à l’Internet mobile.