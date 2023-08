Cemac : le clan Ona Ondo cible d’une opération grand ménage

Quelques mois après son arrivée, Baltasar Engonga Edjo’o a décidé de durcir le ton à la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). Le 15 août, le président de la commission a engagé un vaste redéploiement du personnel. Un mouvement provisoire, qui en appelle un autre de grande ampleur dès que les conclusions de l’audit financier, comptable, du patrimoine et des ressources humaines, conduit par le cabinet Performances et initié par lui, seront connues.

Fait notable, ce coup de balai touche principalement des proches de son prédécesseur, Daniel Ona Ondo. Jusque-là représentante de la Cemac à Libreville, Joëlle Rebecca Zoua Ona, fille de l’ancien premier ministre gabonais, est envoyée en complément d’effectif à la représentation du Congo. Son oncle, Joseph Désiré Ondo Ngoua, qui occupait le poste de directeur des affaires administratives et financières, subit le même