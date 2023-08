À Yopougon, Adama Bictogo dans la dernière ligne droite

Adama Bictogo a soigné son arrivée. Ce samedi 26 août, il grimpe sur le podium installé place Ficgayo, au cœur de la commune abidjanaise de Yopougon, et esquisse quelques pas de danse sous les vivats d’une foule en liesse. Le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) de la commune de Yopougon tient ce jour-là son premier meeting de campagne pour les élections locales du 2 septembre, et joue les rock-stars. « Avec Bictogo, c’est Yopougon qui gagne », promettent T-shirt à son effigie et affiches de campagne.