Présidentielle au Gabon : avant les résultats, silence radio à Libreville

Cela fait près de 48 heures qu’internet a été coupé au Gabon, en vue, selon le gouvernement, d’éviter « la propagation d’appels à la violence […] et de fausses informations ». Sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie, les bons plans fusent donc pour installer proxys et autres réseaux privés virtuels (VPN) afin de contourner l’interdiction. Et si la vie suit son cours à Libreville comme dans le reste du Gabon, en dehors des heures de couvre-feu, fixé de 19 heures à 6 heures, les mêmes questions sont sur toutes les lèvres : quand l’annonce des résultats des élections aura-t-elle lieu ? Et, surtout, qui remportera la magistrature suprême au terme d’une campagne tendue ?

À Lire Élections générales : journée de vote à Libreville

« La centralisation des résultats est en cours, assure Jessye Ella Ekogha, conseiller spécial du chef de l’État Ali Bongo Ondimba, et porte-parole de la présidence, contacté par Jeune Afrique. Le Centre gabonais des élections [CGE], instance indépendante, nous dit faire le nécessaire. » Les élections générales – présidentielle, législatives et locales – se sont déroulées simultanément samedi 26 août. Lors du dernier scrutin présidentiel, en 2016, quatre jours s’étaient écoulés entre le vote et l’annonce des résultats ; en 2009, l’attente avait duré cinq jours.