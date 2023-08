Netflix, Disney Plus… Qui est Hicham O., le Maroco-Néerlandais à la tête du réseau de piratage IPTV ?

Début 2022, la police fiscale néerlandaise (le Fiod) ouvrait une enquête sur deux entreprises basées à Almere, à 30 km d’Amsterdam : Globe Datacenter et Satellite Wholesale BV. À leur tête, un certain Hicham O., trentenaire soupçonné de détenir 80 % d’un service illégal d’IPTV, donnant l’accès, pour environ dix euros, à des dizaines de milliers de chaînes de télévision et à des milliers de programmes provenant de plateformes comme Netflix ou Disney Plus.