Faman Touré, Alassane Doumbia… En Côte d’Ivoire, le bal des prétendants à la présidence de la CCI se poursuit

Dans les lobbies des hôtels cossus d’Abidjan, à la veille du dépôts des candidatures définitives, les tractations et les pressions se poursuivent. Et les rebondissements autour de l’élection du président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Côte d’Ivoire continuent.

Depuis plusieurs mois, une fronde s’organisait contre le président sortant, Faman Touré, également président de la filiale locale de Société générale. Ainsi, Zoumana Coulibaly, ak" dir="ltr">le patron d’Agir (un groupe actif dans les transports et le BTP), membre élu et représentant du CCI-CI en bisbilles avec Faman Touré, préparait sa candidature au vu et au su de tous. Il avait même installé un quartier général de campagne. Sa liste, dénommée « Nouvelle vision », était composée de tous les transfuges de l’ancien bureau, dont Nadine Bla, fondatrice du groupe Capital Connect, connue pour l’organisation des Journées nationales