Un responsable du groupe État islamique capturé en Libye

Un responsable du groupe jihadiste État islamique (EI), « planificateur et commanditaire » de trois attentats meurtriers en 2018 dans la capitale Tripoli, a été capturé, a annoncé le chef du Gouvernement libyen d’unité nationale le 24 août au soir. Son identité et sa nationalité n’ont pas été révélées.

« Nos forces ont appréhendé un chef de l’organisation terroriste Daech, impliqué dans la planification et le commandement d’actes terroristes ayant visé les institutions de notre pays et leurs fonctionnaires tombés en martyrs », a déclaré Abdelhamid Dbeibah, chef du gouvernement libyen, reconnu par l’ONU et installé dans la capitale, lors d’une allocution en direct à la télévision.

Attentats suicides

Le 2 mai 2018, 14 personnes ont été tuées dans un attentat-suicide revendiquée par l’EI contre le siège de la Haute commission électorale libyenne (HNEC) à Tripoli. Le 10 septembre 2018, une attaque suicide du groupe jihadiste contre le siège de la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) au coeur de la capitale, a fait deux morts et dix blessés parmi le personnel de la compagnie. Le 25 décembre 2018, trois personnes, dont un diplomate libyen, sont tuées dans une attaque revendiquée par le groupe État islamique, contre le ministère des Affaires étrangères.

Le Premier ministre a renouvelé l’engagement de son gouvernement à « combattre le terrorisme sous toutes ses formes », à « poursuivre toute personne impliquée » dans des actes terroristes et à « renforcer la stabilité dans tout le pays », malgré les « difficultés et les défis » pour protéger la Libye des « obscurantistes, terroristes et criminels ».

(avec AFP)