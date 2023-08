Freiné au Soudan, Managem creuse sa dette pour soutenir son expansion ouest-africaine

Après avoir enregistré un chiffre d’affaires de 9,6 milliards de dirhams (880 millions d’euros) en 2022, en croissance de 30 %, Managem a vu ses résultats financiers considérablement chuter au premier semestre de 2023. En baisse de 23 % au cours des six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du groupe minier marocain s’est élevé à 4,1 milliards de dirhams, contre 5,4 milliards durant la même période l’année précédente.

Une forte baisse que le groupe, dont la stratégie de développement est orientée vers le continent, explique par « la suspension de ses opérations au Soudan et la baisse importante des cours du cobalt (-45 %), du zinc (-25 %) et du cuivre (-12 %) ». « La crise soudanaise a eu un impact direct et significatif sur les résultats de Managem », ajoute Othmane Fahim, analyste financier marocain consulté par JA.

Un endettement en hausse de 2,2 milliards de dirhams

