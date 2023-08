Ce que l’on sait de la mort présumée d’Evgueni Prigojine

Séquence vidéo tirée d’un document publié le 25 mai 2023 sur le compte Telegram du service de presse de Concord qui montre Evgueni Prigojine en train de parler à ses combattants à Bakhmut, en Ukraine. © AFP PHOTO / Telegram channel of Concord group

Le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine, son adjoint et huit autres passagers sont présumés morts dans le crash d’un avion privé au nord-ouest de Moscou, selon l’agence russe du transport aérien. Le Kremlin et le ministère de la Défense n’ont pas réagi dans l’immédiat.

L’agence Rossaviatsia a confirmé qu’Evgueni Prigojine se trouvait à bord de l’avion effectuant un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg qui s’est écrasé dans la région de Tver. « Selon la compagnie aérienne, les passagers suivants se trouvaient à bord de l’avion Embraer – 135 », a indiqué Rossaviatsia en citant le nom de Prigojine, mais aussi celui de son bras droit Dmitri Outkine. « Il y avait dix personnes à bord, dont trois membres d’équipage. Selon les premières informations, toutes les personnes à bord sont décédées », avait indiqué un peu auparavant sur Telegram le ministère russe des Situations d’urgence.

Selon lui, cet avion privé Embraer Legacy s’est écrasé près du village de Kujenkino, dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou. Des vidéos dont l’authenticité reste à confirmer ont été diffusées sur plusieurs chaînes Telegram se disant liées à Wagner, montrant des débris en feu dans un champ ou encore un appareil tombant du ciel.

Une enquête a été ouverte pour « violation des règles de sécurité du transport aérien ». « Une équipe d’enquêteurs a été envoyée sur les lieux […] pour établir les causes de l’accident », a indiqué dans un communiqué le Comité d’enquête russe.

« Dévouement et loyauté »

Pendant que ces opérations se poursuivent, le président Vladimir Poutine a prononcé un discours à l’occasion du 80e anniversaire de la bataille de Koursk au cours de la Deuxième Guerre mondiale, se rendant dans cette région du sud-ouest de la Russie, frontalière de l’Ukraine. Sans mentionner le crash, le président russe a salué devant la foule le « dévouement » et la « loyauté » des soldats russes en Ukraine, qui « combattent avec courage et détermination ».

Un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, a pour sa part sous-entendu que Prigojine a pu être éliminé par le Kremlin. Le président américain Joe Biden s’est lui dit « pas surpris » de la possible mort du patron de Wagner, estimant que « peu de choses se passent en Russie sans que Poutine n’y soit pour quelque chose ».

Paria

Le 21 août, le patron de Wagner était apparu dans une vidéo diffusée par des groupes proches de Wagner sur les réseaux sociaux, où il affirmait se trouver en Afrique pour « rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique encore plus libre ».

Après la rébellion de leur chef en juin, une partie des combattants de Wagner s’est rendue au Bélarus où ils ont participé à la formation des forces armées de ce pays. Le patron de Wagner semblait, lui, aller et venir en Russie malgré son statut de paria, jusqu’à participer quelques jours après sa révolte à une réunion au Kremlin.

