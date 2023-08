Evgueni Prigojine mort dans le crash d’un avion en Russie ?

Un avion privé avec dix personnes à son bord s’est écrasé ce mercredi 23 août dans la région de Tver, en Russie, alors qu’il effectuait une liaison Moscou-Saint-Pétersbourg. Selon l’agence de l’aviation civile russe et des agences de presse russes, le patron du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, était sur la liste des passagers de cet avion. Les secours indiquent qu’aucune des personnes à bord n’a survécu au crash.

« Il y avait dix personnes à bord, dont trois membres d’équipage. Selon les premières informations, toutes les personnes à bord sont décédées », a indiqué sur Telegram le ministère russe des Situations d’urgence. Selon ce dernier, cet avion privé Embraer Legacy s’est écrasé près du village de Kujenkino, dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou. « Le ministère russe des Situations d’urgence mène des opérations de recherche », a-t-il encore précisé.

En Afrique lundi ?

Des vidéos dont l’authenticité n’a pas pu être confirmée ont été diffusées sur plusieurs chaînes Telegram se disant liées à Wagner, montrant des débris en feu dans un champ ou encore un appareil tombant du ciel.

Lundi soir, Evgueni Prigojine était apparu dans une vidéo diffusée par des groupes proches de Wagner sur les réseaux sociaux, où il affirmait se trouver en Afrique. Dans un paysage désertique, il disait travailler à « rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique encore plus libre ».

(avec AFP)