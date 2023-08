Le khalife général des mourides appelle Ousmane Sonko à cesser sa grève de la faim

Ousmane Sonko a entamé sa grève de la faim le 30 juillet. Il est hospitalisé depuis le 6 août, a été admis la semaine passée dans un service de réanimation et refuse toujours de s’alimenter, selon ses avocats et les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef, son parti officiellement dissous).

À Lire Au Sénégal, Ousmane Sonko admis en réanimation

Une délégation de Yewwi Askan Wi (YAW), la coalition à laquelle appartient le Pastef, a été reçue mardi 22 août par le chef de la puissante confrérie religieuse des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Le khalife général a demandé à la délégation de transmettre à Ousmane Sonko son appel à cesser sa grève de la faim, a confié un membre du groupe. Le religieux a fait envoyer des dattes à l’opposant, selon la même source.

Candidature compromise

Le bras de fer qu’Ousmane Sonko livre aux autorités depuis sa mise en cause, en 2021, dans l’affaire du salon de massage Sweet Beauté a donné lieu à plusieurs épisodes de contestation meurtrière au Sénégal. Sonko a été condamné à six mois de prison avec sursis en mai pour diffamation contre Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme, et à deux ans de prison ferme en juin pour « corruption de la jeunesse » dans l’affaire Adji Sarr.

Il a été écroué fin juillet sous différents chefs d’inculpation, dont appel à l’insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l’État. Sa candidature à la présidentielle semble donc extrêmement compromise.

(Avec AFP)