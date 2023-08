Auprès de Tshisekedi, Biselele peut-il redevenir « Bifort » ?

Fortunat Biselele peut-il espérer retrouver sa place dans l’entourage du chef de l’État ? Avant son arrestation, en janvier dernier, par l’Agence nationale de renseignement (ANR), avant son incarcération quelques jours plus tard à la prison centrale de Makala, et avant que pleuvent les accusations de « trahison, atteinte à la sûreté de l’État et propagation de fausses nouvelles », « Bifort » était l’un des hommes les plus influents du régime congolais.

À Lire Fortunat Biselele acquitté par la justice congolaise

Il n’était pas seulement le conseiller de Félix Tshisekedi, il était aussi son confident et avait joué un rôle dans l’élaboration de plusieurs coups politiques, tel celui qui avait mené à l’éclatement de la coalition formée avec Joseph Kabila et à la nomination de Sama Lukonde Kyenge à la primature, en 2021.

Déjà remis en liberté

Si sa chute avait été retentissante, son acquittement, prononcé ce 22 août par le tribunal de grande instance