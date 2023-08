Au Zimbabwe, des élections générales tendues

Les Zimbabwéens ont commencé à voter ce 23 août, après des mois de campagne marqués par une répression sans nuance de l’opposition et d’importantes irrégularités dans les listes électorales. Dans le township poussiéreux de Mbare près de la capitale, des queues se sont formées devant de larges tentes kaki érigées face aux étals vides du marché.

Les résultats du vote pour le président, le Parlement et les élus locaux, doivent être publiés dans les cinq jours suivant le scrutin. L’opposition, historiquement forte dans les villes, espère engranger un vote protestataire ancré dans une grogne croissante liée à une économie sinistrée, marquée par un chômage record et l’hyperinflation.

Mais le président sortant, Emmerson Mnangagwa, 80 ans, et son parti la Zanu-PF, au pouvoir depuis l’indépendance en 1980, semble déterminés à s’accrocher au pouvoir.

« Le jeune homme »…

Son principal rival, Nelson Chamisa, avocat et pasteur de 45 ans, s’est cassé la voix lors de son dernier meeting à Harare lundi, devant une foule parée de jaune, la couleur de sa Coalition des citoyens pour le changement (CCC). « Plus de cent rassemblements ont été interdits mais Dieu dit que c’est le moment pour moi d’être président », a hurlé cet homme svelte, moustache fine et chemise dorée. « Nous allons gagner cette élection » et même « largement », a-t-il pronostiqué.

« Le pays est calme », affirmait à la veille du scrutin le porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana. En 2018, l’armée avait tiré à balles réelles contre des manifestants contestant l’élection du président Mnangagwa, tuant six personnes. « Je voudrais simplement que chaque Zimbabwéen accepte le choix du peuple », a-t-il ajouté. Comme si les jeux étaient faits.

Le président a promis inlassablement un scrutin équitable et sans violence. Mais « la Zanu-PF est inarrêtable. La victoire est certaine », a-t-il lancé samedi lors de son dernier meeting. Les Zimbabwéens sont plongés depuis des années dans une crise économique dont ils ne voient pas le bout.

… et « le Crocodile »

À l’issue d’une campagne marquée par l’intimidation et des arrestations d’opposants, dans un pays accablé par une longue histoire d’élections entachées d’irrégularités, peu croient que Nelson Chamisa, surnommé « le jeune homme » par contraste au président octogénaire, sortira vainqueur. Human Rights Watch a prédit un « processus électoral gravement défectueux ». Et d’importantes irrégularités ont été constatées sur les listes électorales, suscitant aussi des craintes de fraude électorale lors du décompte des bulletins.

L’économie est au cœur des préoccupations des 6,6 millions d’électeurs. L’inflation était de 101% en juillet, selon les chiffres officiels. Pour le politologue zimbabwéen Brian Kagoro, si la campagne n’avait pas été si biaisée à l’encontre de l’opposition, c’était « l’élection la plus gagnable » pour elle depuis 15 ans. Nelson Chamisa promet de bâtir un nouveau Zimbabwe « pour tous »: s’attaquer à la corruption, relancer l’économie.

Pour redorer son image, le président Mnangagwa, surnommé le « Crocodile » pour son caractère impitoyable, a coupé ces dernières semaines une multitude de rubans, inaugurant centrales électriques et cliniques.

(Avec AFP)