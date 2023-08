Coups d’État : pourquoi nul n’est à l’abri, par François Soudan

« Le respect de la souveraineté signifie ne pas autoriser les actions anticonstitutionnelles, les coups d’État et la destitution du pouvoir légitime. »

Vladimir Poutine

J’ignore si Abdourahamane Tiani, dernier avatar en date de la camarilla d’officiers putschistes sahéliens des années 2020, a lu Curzio Malaparte et sa Technique du coup d’État, petit bréviaire toxique et nonagénaire à l’usage des amateurs de prise du pouvoir par la force. À dire vrai, j’en doute, même si le pronunciamento du 26 juillet au Niger semble tout droit sorti des pages de l’auteur italien : minorité conspiratrice, surprise totale, rapidité d’exécution, passivité puis ralliement du reste de l’armée, faiblesse des dispositifs anti-coups d’État… Tout y était, ou presque, à Niamey comme hier à Bamako, Conakry et Ouagadougou, comme aujourd’hui, semble-t-il, à Libreville.