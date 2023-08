Voyage dans l’univers de la magie marocaine

MAROC, TERRE DE MAGIE ET DE SORTILÈGES (2/3) – Dans la tradition islamique, les hommes partagent la Terre avec les djinns, des créatures surnaturelles vivant dans une autre dimension, capables de transcender l’espace et le temps. Parfois invisibles, parfois prenant la forme humaine ou animale, certains sont profondément bons, d’autres diaboliques.

Il existe certaines règles pour cohabiter en bonne intelligence avec eux : il faut invoquer Dieu et son prophète avant d’entrer dans les toilettes, les hammams et les abattoirs, qui sont constamment hantés, s’abstenir de jeter de l’eau bouillante par terre ou dans les égouts à la nuit tombée, éviter de s’asseoir ou de dormir sur le seuil d’une maison, ne pas laisser son bébé seul, ou encore ne pas trop traîner près des points d’eau et des forêts lorsque le soleil s’est couché. Au risque d’être possédé, de sombrer dans la folie, d’être frappé d’un handicap ou de tomber gravement malade.