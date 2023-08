Sous sanctions, le Niger reçoit l’aide alimentaire du Burkina Faso

Un convoi d’environ 300 camions principalement chargés de produits alimentaires est arrivé à Niamey, le 20 août, en provenance du Burkina Faso. Le Niger est sous le coup de sanctions imposées par plusieurs voisins ouest-africains depuis le coup d’État survenu le 26 juillet dernier.

« Autour de 300 camions sont arrivés » à Niamey, selon le directeur régional des douanes, le colonel Adamou Zaroumeye. Ils « viennent du Burkina Faso et transportent en grande partie des produits alimentaires », du « sel, du maïs » et des produits ménagers, a-t-il précisé, estimant qu’il s’agissait d’une « bouffée d’oxygène » pour le Niger

La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a pris de lourdes sanctions économiques contre le Niger le 30 juillet, en réponse au coup d’État qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26. Le Bénin et le Nigeria ont fermé leurs frontières, perturbant l’approvisionnement du Niger.

Sécurité du convoi

Les forces armées burkinabè puis nigériennes ont assuré la sécurité du convoi, selon les autorités nigériennes. Un des chauffeurs présent dans le convoi a indiqué être parti de Kaya au Burkina Faso jusqu’à Dori, une ville située dans l’est du pays, avant de passer la frontière du Niger près de la localité de Tera, avant de continuer jusqu’à Niamey.

Le Burkina Faso, dirigé lui aussi par des militaires arrivés au pouvoir par un coup d’État et également suspendu de la Cedeao, s’est montré rapidement solidaire des membres du régime militaire au Niger. Le Programme alimentaire mondial (PAM), agence alimentaire des Nations unies, a averti que les sanctions régionales et les fermetures de frontières « affectaient grandement l’approvisionnement du Niger en denrées alimentaires vitales et en fournitures médicales ».

(Avec AFP)