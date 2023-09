Ryad Mezzour : « Le Maroc se dote d’une vraie souveraineté industrielle »

Ministre de l’Industrie et du Commerce depuis 2021, Ryad Mezzour, 52 ans, connaît ces secteurs stratégiques sur le bout des doigts. Avant d’être nommé à ce poste, ce diplômé de Polytechnique Zurich, fils d’un capitaine d’industrie – son père était directeur de Cellulose du Maroc – a longtemps travaillé dans le secteur privé, au Maroc comme à l’étranger. Il est membre du parti de l’Istiqlal, et en son sein, de l’Alliance des économistes.

Après avoir débuté sa carrière en 1996 en Suisse, au sein du groupe ABB et en tant qu’ingénieur, Ryad Mezzour rejoint trois ans plus tard le cabinet de conseil Deloitte comme consultant, avant de rentrer au Maroc et d’intégrer le groupe Finance.com, de Othman Benjelloun, où on lui confie la direction de Budget, une filiale spécialisée dans la location de voitures. Deux ans plus tard, cet homme de terrain à l’énergie communicative met le cap sur la Somed, un groupe maroco-émirati, où il occupe la fonction très polyvalente de conseiller du président. Il prendra par la suite la direction générale de Suzuki Maroc.

En 2013, Nizar Baraka, l’actuel secrétaire général de l’Istiqlal, nommé par le roi Mohammed VI président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), fait appel à Ryad Mezzour pour diriger son cabinet. Mezzour occupera ces fonctions jusqu’en 2019, date à laquelle il devient chef de cabinet du ministre de l’Industrie de l’époque, Moulay Hafid Elalamy. Ce dernier est notamment l’artisan du plan d’accélération industrielle du Maroc et a géré la crise du Covid-19 en lançant le concept de souveraineté industrielle. Un concept dont son successeur fait également sa ligne directrice.

Jeune Afrique : Quels sont les axes de la politique industrielle du royaume ?