Que comprendre de l’entrée de l’État togolais au capital d’Asky ?

C’est par une double signature, celle du ministre de l’Économie et des Finances, Sani Yaya et celle du président du conseil d’administration et fondateur de la compagnie aérienne, Gervais Koffi Djondo, que l’État togolais a officialisé le 21 août sa prise de participation au capital social d’Asky. Le Togo – longtemps considéré à tort comme actionnaire – fait ainsi son entrée au tour de table de la compagnie togolaise après avoir déboursé quelque six milliards de francs CFA pour 600 000 actions, soit une prise de participation de 14,39 %.

Par cet investissement, Lomé aspire à devenir un hub logistique sous-régional et à permettre à la compagnie de décrocher davantage de droits de trafic conformément à ses ambitions d’expansion.