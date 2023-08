Maroc, Côte d’Ivoire, Cameroun… Où le salaire minimum est-il le plus élevé ?

Après une première augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) en 2018, le président sénégalais Macky Sall vient d’acter une nouvelle revalorisation. Au Sénégal, le salaire minimum mensuel est ainsi passé de 58 900 francs CFA (89,79 euros) à 64 223 F CFA (97,90 euros), à la suite d’un consensus pour l’augmentation généralisée des salaires dans le secteur privé.

Cette revalorisation du salaire minimum au pays de la Teranga s’inscrit dans un mouvement qui s’étend sur le continent. Alors que l’inflation atteint des records depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs États africains ont récemment décidé d’augmenter leur salaire minimum : Maroc, Cameroun, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo. Mais lequel de ces pays contraint les entreprises à verser le salaire minimum le plus élevé ?

Rabat en tête de peloton

Au bas de l’échelle, Cotonou et Lomé imposent le plus faible salaire minimum avec respectivement 52 000 F CFA (79,27 euros) et 52 500 F CFA (80,03 euros). Les deux voisins subsahariens sont suivis par le Cameroun, première économie de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), avec 60 000 F CFA (91,46 euros), le Sénégal à 64 223 F CFA (97,90 euros), et la Côte d’Ivoire à 75 000 F CFA (114,33 euros).

En tête de ce classement, le Maroc propose un salaire minimum interprofessionnel garanti de 2 970 dirhams (273,38 euros), soit plus du double du salaire minimum instauré en Côte d’Ivoire. D’ailleurs, le gouvernement marocain devrait revaloriser le Smig pour atteindre 3 111 dirhams [286,38 euros] dès septembre prochain, alors que l’inflation continue de grimper, dépassant les 10 % en 2023, selon les chiffres du Haut-Commissariat au plan.

Sur le continent, 32 millions de personnes, soit environ 24 % des salariés, sont payés à un niveau égal ou inférieur au salaire minimum, d’après les données du Bureau international du travail (BIT). « En Afrique, il existe des salaires minimums dans 47 des 54 pays que compte la région », souligne le BIT dans son rapport mondial (2020-2021) sur les salaires au temps du covid.