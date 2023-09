Sameh Shenouda (AFC) : « En Afrique, il n’y a pas assez de capital disponible pour les projets »

Lancée en 2007 sous l’impulsion de la Banque africaine de développement (BAD) et de nombreux états africains, Africa Finance Corporation (AFC) est une institution financière de développement panafricaine. La Banque centrale du Nigeria en détient 38 %, mais les actionnaires privés sont majoritaires au capital.

Dirigé par le Nigerian Samaila Zubairu depuis 2018, l’AFC cible pour l’essentiel la croissance du secteur privé et cumule à ce jour 16 milliards de dollars d’engagements. Dotée à sa création d’un capital de 1 milliard de dollars, ses actifs ont atteint 10,5 milliards de dollars en 2022, en hausse de 23 %.

Ancien PDG de Zarou, une filiale du fonds américain Blackstone, et du britannique BII (ex-CDC Group), et actuel directeur exécutif et directeur des investissements d’AFC, Sameh Shenouda balaie, pour Jeune Afrique, le contexte actuel des investissements privés et la stratégie d’AFC.