Jacques Ehouo vs Fabrice Sawegnon, deux jeunes loups sur un Plateau

Jacques Ehouo vs Fabrice Sawegnon.

Situé en plein cœur d’Abidjan avec ses buildings surplombant la lagune Ebrié, sa cathédrale Saint-Paul, son stade Félix Houphouët-Boigny, ses bâtiments gouvernementaux, ses musées et ses hôtels de luxe, le Plateau est aussi surnommé le « petit Manhattan ». Alors forcément, et bien qu’il ne compte que moins de 10 000 habitants, le quartier des affaires de la capitale économique ivoirienne est l’objet de toutes les convoitises politiques.

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de feu Henri Konan Bédié et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) du président Alassane Ouattara ont mis le paquet pour conquérir sa mairie. D’un côté, Jacques Ehouo, 51 ans, maire sortant et candidat de la formation d’opposition. De l’autre, Fabrice Sawegnon, 51 ans également, patron de la puissante agence de communication Voodoo.