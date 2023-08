Qu’est-ce qui fait courir Spiro, décidé à essaimer sur le continent ?

Lever 63 millions de dollars (près de 60 millions d’euros) en plein « hiver du financement » mondial de la tech relève presque de l’exploit. C’est pourtant que ce que la plateforme béninoise de location de deux-roues électriques Spiro (ex-MAuto) a réussi à faire début août.

Il faut dire que Spiro, qui a été dirigée par l’actuel ministre béninois des Affaires étrangères, Shegun Bakari, n’est plus tout à fait une start-up. Elle est née en 2022 grâce à un investissement de 20 millions de dollars de l’Africa transformation and industrialization fund (Atif), un fonds d’investissement installé à Abou Dhabi et créé par des membres du management d’Arise, dont Gagan Gupta. Spiro, bien qu’en quête de forte croissance, a bénéficié dès le départ d’un solide soutien financier qui lui a permis d’étendre rapidement son réseau de taxis-motos électriques et de stations d’échange de batteries.

Soutiens financiers