Ralph Mupita, le financier qui se rêve en gourou de la tech

LE PORTRAIT ÉCO DE LA SEMAINE – Le visage semble détendu, mais à bien y regarder, les sourcils se froncent furtivement. Les mots râpent parfois, bien que rarement. Les épaules sont quelques peu crispées et les gestes timides… Il faut être observateur pour percevoir le contrôle de soi permanent que s’impose Ralph Mupita lors de ses prises de paroles en public. « Même si la cuisine était en flammes, Ralph donnerait l’impression d’être à l’aise », résume un proche collaborateur du directeur général de l’opérateur télécoms sud-africain MTN.

Du sang froid, il en a fallu au dirigeant d’origine zimbabwéenne pour imposer son style au milieu de multiples bouleversements humains et économiques. Arrivé en responsabilité au pic de la pandémie de Covid-19, ce père de famille a entamé en mai la deuxième moitié d’un mandat rythmé par les crises exogènes, entre dérèglement des chaînes d’approvisionnement, guerre en Ukraine, inflation et volatilité des devises, qui affectent au quotidien les revenus et le bon fonctionnement de l’une des plus grandes entreprises du continent.

Bonnes performances